О супруге, СВО, Сарапуле и бизнесе: эксклюзивное интервью Главы Удмуртии

Фото: Эдуард Карипов

На портале IZHLIFE вышла заключительная пятая часть эксклюзивного интервью Александра Бречалова директору медиахолдинга Centre Digital & Media Анастасии Власовой. На этот раз речь шла о первой леди, поездке на СВО и душевных шрамах. Вот несколько фрагментов из этого разговора.

Про Сарапул

«В этом году 100 лет гражданской авиации. И Сарапул имеет к этому самое непосредственное отношение. Мало кто знает, что здесь был построен первый советский самолет. Есть идея поставить в городе памятник самолета в честь этого события. Для этого надо объединиться, я тоже готов поучаствовать. Вы выберите место, а с меня – не очень много денег, с зарплаты перечислю (смеется).

Как я лично обещал, ваши проекты мы активно лоббируем на конкурсе малых городов. Дачу Башенина реконструировали. Остальное все вы сами делаете, в том числе «Том Сойер Фест» потрясающий. Я думаю, два-три года – и мы превратим Сарапул в туристическую жемчужину. Если в 2020 году в город приезжало всего 1000 туристов, то в этом году амбициозные планы принять 89 000 гостей».

Про медицинских работников

«Первое – для меня было большим удивлением узнать, что в 2018-19 гг. наши больницы практически не давали заявок на целевое обучение. И учитывая, что у нас очень хороший уровень образования в медакадемии, всю квоту выбирал Татарстан. Сейчас 90% целевого обучения – по заявкам наших медучреждений. Второе – заработали программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Только по ним в этом году планируем привлечь на работу 64 врача и 34 сотрудника среднего звена. Третье – мы долго спорили, целесообразно ли рассказывать о возможностях работы в Удмуртии в вузах Перми, Кирова, своих собственных? Решили попробовать и получили потрясающий результат – одна только поездка в пермскую академию дала нам 7 новых врачей. Теперь важно включать программу по жилью – льготная ипотека либо комфортное маневренное жилье. Глазов так уже сделал и преуспел – у них сразу плюс 9 человек, причем четверо – из Москвы».

О поездке в зону СВО

«Там же не призывники-срочники, там взрослые мужики, у всех практически семьи и дети, и отвечать мне они могли как угодно. Но поговорили конструктивно, были и острые вопросы, и благодарности. Ты приходишь на пост в 5 утра, спрашиваешь «как дела?», тебе отвечают «нормально» – и глаза не прячущиеся, не сонные, не испуганные. Удивило и то, что многие говорили «вот нам бы в бой». Такое невозможно наиграть. Кстати, парни все рукастые – окопались, хозяйство наладили, у каждого взвода – баня. Их настрой: «Да, сейчас это часть нашей жизни, надо собраться и быть в тонусе». Меня очень вдохновила эта поездка!»

Про благотворительность первой леди

«Например, возрождение Благовещенского собора в Воткинске. В прошлом году она (Елена Бречалова – прим. ред.) была третьей по объему пожертвований. Но я не хочу эти вещи постоянно озвучивать, это очень личное. Она сама решает, потом просто меня информирует, что сделала то-то и то-то. Помимо этого, есть семьи, которых мы уже давно поддерживаем, и они не все из Удмуртии. Поэтому в социальном плане Елена очень активная, просто человек непубличный. И я не думаю, что если бы здесь она возглавила какие-то социальные проекты, это было бы лучше в плане операционной работы. Ее начинают узнавать в Адлере, Краснодаре, Москве, и ее это очень тяготит».

Полную версию откровенного разговора читайте на сайте IZHLIFE.

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