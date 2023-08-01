32% жителей Ижевска нуждаются в 4-недельном отпуске

10 дней отпуска достаточно лишь 4% респондентов Фото: Амир Закиров

Каждый четвертый житель Ижевска считает, что идеальный отпуск должен длиться более 4 недель. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob, специалисты которого провели опрос среди экономически активного населения столицы Удмуртии.

Так, 10 дней отпуска достаточно лишь 4% респондентов, а двух недель – 11%. А вот о трех неделях отдыха мечтает 21% опрошенных, а о 4 – 32%. В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убеждены 25% ижевчан.

Специалисты отмечают, что более длинный отпуск чаще необходим старшему поколению, тогда как работникам младше 34 лет достаточно и стандартного короткого отдыха.

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