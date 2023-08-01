67-летнего пенсионера зарезали ножом в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Мария Бакланова

30 июля в доме на станции Сюрек Сюмсинского района нашли тело погибшего 67-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По подозрению в убийстве задержан 70-летний дальний родственник погибшего, который приехал в гости в середине июля. В течение двух недель мужчины распивали спиртные напитки. 29 июля между собутыльниками произошла ссора, во время которой подозреваемый несколько раз ударил родственника ножом в шею. После этого он ушел с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователь готовит документы, которые позволят заключить мужчину под стражу.

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