МТС поможет туристам поделиться атмосферой Руси XIV века

Фото: пресс-служба МТС

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Удмуртской Республике. За счет установки нового телеком-оборудования МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом деревню Кудрино Воткинского района. Ежегодно здесь проходит фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная» – одно из главных событий в туристической жизни Удмуртии.

Теперь тысячи гостей фестиваля и местные жители смогут поделиться фотографиями специальных построек, стилизованных под эпоху XIV-XV веков. Кроме того, гости фестиваля могут вести стримы и загружать видео с мастеровых зон, где каждый может поучиться какому-то ремеслу: создать на гончарном круге глиняный горшочек, научиться выводить вензеля, стать стеклодувом и изготовить красивые бусы, попробовать поиграть в старинные настольные игры, отчеканить медальон, овладеть мастерством ткача, пострелять из настоящего лука.

«Ежегодно тысячи туристов приезжают на фестиваль «Русь дружинная» в деревню Кудрино. Если вы будете на празднике в этом году, обязательно попробуйте кофе из желудей, удмуртские табани и перепечи, приготовленные тут же в печи истинными хранителями национальных поварских секретов. А с быстрым мобильным интернетом вы сможете поделиться эмоциями с близкими в других уголках страны. После фестиваля советую всем туристам отправиться в Ижевск. Возможности нашей экосистемы сделают планирование поездки еще удобнее. С помощью нашего сервиса по поиску отелей МТС Travel вы сможете легко и безопасно забронировать номера или гостевые дома в Ижевске и других популярных туристических местах», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.