19 человек эвакуировали из горящего 5-этажного дома в Удмуртии

Причины и обстоятельства пожара выясняются. Фото: МЧС Удмуртии
1 августа, в 14:13 в 5-этажном доме на улице Азина в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На 5 этаже здания загорелась квартира. Едкий дым распространился по всему дому, мешая жильцам выйти на улицу. Люди выглядывали из окон и просили о помощи.
«Оценив всю опасность и угрозу жизни людей, руководитель тушения пожара незамедлительно отдал распоряжение сформировать звенья газодымозащитной службы. Огнеборцами, с помощью устройства «самоспасатель», через лестничный марш выведены 8 человек с 5 этажа», – сообщают специалисты.
Также во время возгорания эвакуировали еще 11 человек. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Пламя уничтожило мебель и закоптило стены в одной из квартир. Стены в подъезде также потемнели. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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