С погибшим в зоне СВО младшим сержантом Денисом Ивановым простились в Удмуртии

Фото: @aidarsharafutdinov

Сегодня, 1 августа в Сарапульском районе простились с погибшим в зоне СВО младшим сержантом Денисом Ивановым. Об этом сообщил глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов.

За проявленную самоотверженность бойца посмертно представили к ордену Мужества.

«Наши парни, такие как Денис, защищают свое Отечество. В сердцах близких, в нашей памяти он навсегда останется героем», – заявил глава района.

Региональные власти выразили семье военнослужащего соболезнования, им оказывается помощь.

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