Пищеблок в детском лагере в Удмуртии, где отравился 21 ребенок, закрыли на 30 дней

На судебном заседании законный представитель МУП признал вину Фото: Диля Ахмадишина

Муниципальное унитарное предприятие «Поиск», которое отвечало за пищеблок в оздоровительном лагере, где отравился 21 ребенок, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 27 июля в детском лагере «Юность» произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой пострадали 25 человек, 17 из них госпитализировали в больницу. Позднее в еде и пробах сотрудников лагеря были обнаружены норовирусы.

На судебном заседании законный представитель МУП признал вину и отметил, что часть нарушений, касающихся технологического процесса, устранены. Суд признал предприятие «Поиск» виновным по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах) и запретил деятельность по эксплуатации помещения пищеблока на 30 дней. Доступ на предприятие разрешен только для устранения нарушений.

Отметим, что сейчас всех отравившихся уже выписали домой, врачи отмечают, что все они находятся в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются.

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