«Этого не стоит стесняться, об этом нужно говорить»: психолог объяснила, как говорить с ребенком на тему сексуального насилия

Сепарацию от родителей ребенок проживает в возрасте трех лет Фото: Амир Закиров

Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, как нужно разговаривать с ребенком, чтобы снизить его риски столкновения с сексуальным насилием. Об этом сообщает RT.

«В психологии есть «правило нижнего белья», о нем можно рассказать ребенку, достигшему примерно трех лет. Здесь детям важно говорить примерно следующее: то, что находится у тебя ниже пояса, — это твое, никто не имеет права нарушать эти границы. Этого не стоит стесняться, об этом нужно говорить как с мальчиками, так и с девочками в обязательном порядке», — сказала Дугенцова.

При этом половые органы в разговоре нужно называть своими именами. Это необходимо потому что в будущем ребенок может не воспринять происходящее, как проблему. Или наоборот пострадавший попытается рассказать о сексуальном насилии взрослым, но они не смогут понять из-за эвфемизмов.

О личных границах с ребенком нужно начинать говорить, когда он переживает сепарацию от родителей, т.е. в возрасте 2,5-3 лет. Дети начинают воспринимать себя, как отдельную личность.

«В это время ребенок начинает отделять себя от мамы и чувствовать свою личность отдельно. Именно в этом возрасте он начинает понимать, о чем идет речь и что такое личные границы. Чем старше ребенок становится, тем больше ему нужно рассказывать о теме половых отношений между людьми. Это нужно для того, чтобы ребенок понимал, в чем заключается суть таких отношений, и знал, как себя вести в случае возможной опасности, как говорить об этом», — объяснила эксперт.

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