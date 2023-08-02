Провал на перекрестке улиц Коммунаров и Советская в Ижевске устранили

Фото: Анастасия Захарова

Провал на перекрестке улиц Коммунаров и Советская в Ижевске, который образовался после сильных дождей 1 августа, устранили.

Несмотря на то, что проезжую часть восстановили, угол перекрестка остается огороженным. По периметру забора выложены мешки с песком. Проезд транспорта не ограничен.

Фото: Анастасия Захарова

Напомним, ранее на этом участке погиб мотоциклист, который пробил ограждения и вылетел в раскоп.

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