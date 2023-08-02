Пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме в Удмуртии

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении
Фото: Мария Бакланова
1 августа в 22:40 в деревне Старая Тукля Увинского района произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По предварительным данным, из-за неосторожности при курении загорелся одноэтажный деревянный дом с верандой. В здании пожарные обнаружили тело мужчины 1955 года рождения.
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