Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:10

Пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме в Удмуртии

Одноэтажный сгорел в Увинском районе 1 августа
Софья Кель
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении

Фото: Мария Бакланова

1 августа в 22:40 в деревне Старая Тукля Увинского района произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за неосторожности при курении загорелся одноэтажный деревянный дом с верандой. В здании пожарные обнаружили тело мужчины 1955 года рождения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в зону СВО из Удмуртии

Улица Новаторов появилась в Ижевске

Специалист Роспотребнадзора по Удмуртии рассказал, какие вредные вещества попадают в воздух