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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:46

48-летний мужчина получил травмы в ДТП на улице Крымская в Ижевске

Две легковушки столкнулись в столице Удмуртии 1 августа
Софья Кель
Один из водителей был пьян. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Один из водителей был пьян. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 августа, в 19:40 на улице Крымская в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный 24-летний водитель «ВАЗа-2114» не пропустил другую машину при повороте налево и в результате врезался в Renault Logan под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП травмы получил пассажир Renault: 48-летний мужчина.

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