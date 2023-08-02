Еще один кандидат на пост главы города появился в Ижевске

На должность главы Ижевска претендует Сергей Шишкин Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 2 августа, документы для участия в конкурсе на пост главы Ижевска подал еще один человек. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, следующим градоначальником Ижевска может стать Сергей Шишкин 1990 года рождения. Известно, что мужчина является сотрудником Концерна «Калашников».

На данный момент на должность главы столицы Удмуртии претендуют 6 человек. Ранее мы писали, что известно о каждом из них. Напомним, экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев на данный момент находится под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномочиями. Ранее «Комсомолка» выяснила, какие именно ограничения наложили на бывшего градоначальника.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске устранят до конца августа

Деревянный дом сгорел в Удмуртии из-за утечки газа 1 августа

За советами к Яге: где в Ижевске можно попросить мудрого совета у мистического проводника