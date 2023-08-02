Премьера криминальной комедии «Диагноз «везучая» состоится 16 августа в Wink и more.tv

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный трейлер и постер криминальной комедии «Диагноз «везучая» (16+) с Аглаей Тарасовой («Лед» (12+), «Беспринципные» (18+), Кириллом Кяро («Эпидемия» (18+), «Пассажиры» (18+) и Полиной Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!» (18+), «Инсомния» (18+) в главных ролях. Премьера проекта состоится 16 августа эксклюзивно в Wink и more.tv. Сериал пополнит линейки more originals и Wink Originals. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix.
Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.
Режиссер сериала – Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), креативный продюсер и сценарист – Владимир Батрамеев. В ролях: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых и другие.
Производство: «НМГ Студия», Legio Felix
Количество серий: 8
Жанр: криминальная комедия
Видеосервисы: Wink и more.tv
Режиссер: Кирилл Кузин
Сценарист: Владимир Батрамеев
Оператор: Никита Рождественский
Продюсеры «НМГ Студии»: Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов
Креативные продюсеры: Владимир Батрамеев, Илья Куликов
Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева
Актеры: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых
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