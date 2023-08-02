Гороскоп на день: 3 августа Рыбам стоит довериться судьбе, а Львам – родным и близким

Вселенная подаст вам знак
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.
Овен
Ища дорогу к своей мечте, вы можете случайно заплутать в лабиринте возможностей. Каждая из них притягательна, но не разменивайте свой талант по мелочам. Слушайте свое сердце. Цель ближе, чем вы думаете.
Телец
У вас нет причин спешить. Мир даст вам шанс провести этот день в размеренном темпе. Это отличная возможность заняться давно отложенными делами или хорошенько отдохнуть, не думая ни о чем.
Близнецы
Фантазия подарит вам крепкие крылья, на которых вы сумеете взлететь к мечте. Вам дано ощутить всю красоту этого мира и по-новому взглянуть на него. Не упустите этот момент.
Рак
Наконец-то будут заметны плоды ваших трудов. У вас получится достичь желаемого благодаря поддержке со стороны высших сил. Доверьтесь мудрости этого мира. Откройте свое сердце для его любви.
Лев
Будьте готовы к тому, что встреча с семьей может принять неожиданные повороты. Нет, тут дело не в возможных ссорах, скорее – в приятных вещах, которые могут вас немного шокировать.
Дева
Для вас нет ничего важнее в этот день, чем вернуться к своим истокам. В делах прошлого вам удастся найти дельный совет о том, как счастливо жить в настоящем.
Весы
Настало время, когда для вас пришла пора самостоятельно выбрать свой путь. Хороший день для того, чтобы расставить приоритеты на будущее. Ваши мысли сегодня материальны. Так что будьте осторожны в своих желаниях.
Скорпион
Вы почувствуете острое чувство дежавю. Ваша жизнь переходит на новый круг. Цикл за циклом. У вас появится шанс избежать ошибок прошлого. И изменить свое будущее. Главное, не потеряйтесь в тумане из внутренних противоречий.
Стрелец
Фантазии о лучшем мире позволят вам открыть для себя жизнь, о которой вы раньше могли только мечтать. В сердце придет долгожданный покой. Позвольте себе раствориться в нем.
Козерог
Некоторое время вам будет казаться, что вы допустили страшную ошибку. Но поверьте, это не так. Скоро все встанет на свои места, и там, где была выжженная пустыня, вновь будут бескрайние поля.
Водолей
Ваши планы изменятся в самый неподходящий момент. Поэтому старайтесь не планировать на этот день важных встреч. Отправляйтесь в путешествие. Оно позволит вам отдохнуть как душой, так и телом.
Рыбы
Не стоит искать стабильности в жизни. Плывите по течению. Вселенная одарит вас своими дарами, но наберитесь терпения. Не все из них вам пригодятся сразу.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске устранят до конца августа
Деревянный дом сгорел в Удмуртии из-за утечки газа 1 августа
За советами к Яге: где в Ижевске можно попросить мудрого совета у мистического проводника