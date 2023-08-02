Гороскоп на день: 3 августа Рыбам стоит довериться судьбе, а Львам – родным и близким

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

Ища дорогу к своей мечте, вы можете случайно заплутать в лабиринте возможностей. Каждая из них притягательна, но не разменивайте свой талант по мелочам. Слушайте свое сердце. Цель ближе, чем вы думаете.

Телец

У вас нет причин спешить. Мир даст вам шанс провести этот день в размеренном темпе. Это отличная возможность заняться давно отложенными делами или хорошенько отдохнуть, не думая ни о чем.

Близнецы

Фантазия подарит вам крепкие крылья, на которых вы сумеете взлететь к мечте. Вам дано ощутить всю красоту этого мира и по-новому взглянуть на него. Не упустите этот момент.

Рак

Наконец-то будут заметны плоды ваших трудов. У вас получится достичь желаемого благодаря поддержке со стороны высших сил. Доверьтесь мудрости этого мира. Откройте свое сердце для его любви.

Лев

Будьте готовы к тому, что встреча с семьей может принять неожиданные повороты. Нет, тут дело не в возможных ссорах, скорее – в приятных вещах, которые могут вас немного шокировать.

Дева

Для вас нет ничего важнее в этот день, чем вернуться к своим истокам. В делах прошлого вам удастся найти дельный совет о том, как счастливо жить в настоящем.

Весы

Настало время, когда для вас пришла пора самостоятельно выбрать свой путь. Хороший день для того, чтобы расставить приоритеты на будущее. Ваши мысли сегодня материальны. Так что будьте осторожны в своих желаниях.

Скорпион

Вы почувствуете острое чувство дежавю. Ваша жизнь переходит на новый круг. Цикл за циклом. У вас появится шанс избежать ошибок прошлого. И изменить свое будущее. Главное, не потеряйтесь в тумане из внутренних противоречий.

Стрелец

Фантазии о лучшем мире позволят вам открыть для себя жизнь, о которой вы раньше могли только мечтать. В сердце придет долгожданный покой. Позвольте себе раствориться в нем.

Козерог

Некоторое время вам будет казаться, что вы допустили страшную ошибку. Но поверьте, это не так. Скоро все встанет на свои места, и там, где была выжженная пустыня, вновь будут бескрайние поля.

Водолей

Ваши планы изменятся в самый неподходящий момент. Поэтому старайтесь не планировать на этот день важных встреч. Отправляйтесь в путешествие. Оно позволит вам отдохнуть как душой, так и телом.

Рыбы

Не стоит искать стабильности в жизни. Плывите по течению. Вселенная одарит вас своими дарами, но наберитесь терпения. Не все из них вам пригодятся сразу.

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