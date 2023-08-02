Ремонт моста через реку Вотка в Удмуртии завершат в октябре 2023 года

Конструкции для моста привезли из Кургана. Фото: @a.gorbachevv

Мост через реку Вотка в Удмуртии отремонтируют в октябре 2023 года. Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Многие водители задавали вопросы о том, почему работы приостановились, а на объекте «затишье». По словам министра, причина задержки была в долгом изготовлении конструкций.

«Пролет моста на объекте будет полностью металлический. Данная конструкция изготавливалась для нас на заводе "Курганстальмост". Работа эта серьезная и требующая времени», – объяснил Горбачев.

Сейчас пролет уже готов, часть его конструкций доставили из Кургана в регион. В ближайшие две недели в Удмуртию приедут еще 8 машин с оставшимися деталями. После разгрузки конструкций специалисты приступят к сборке сооружения. Напомним, ремонт моста начался в начале этого года.

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