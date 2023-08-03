Более 450 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Ижевска

Мошенник убедил женщину в том, что с ее счета пытаются снять деньги Фото: Амир Закиров

В Ижевске у 48-летней местной жительницы украли более 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее ижевчанке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и убедил потерпевшую в том, что с ее счета пытаются снять деньги. Действуя по инструкции злоумышленника, женщина установила на телефон программу удаленного доступа. С ее помощью мошенник вошел в приложение мобильного банка ижевчанки и украл ее сбережения.

После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

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