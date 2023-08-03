Погода на день: 3 августа в Ижевске переменная облачность и +26 °С

Облачно, возможны дожди Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 3 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Ветер западный 3 м/с. Ночью до +17 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 7425 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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