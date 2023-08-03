Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

29-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в угоне экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, ранее мужчина работал ночным охранником на месте проведения дорожных работ, где также использовалась угнанная техника.

Установлено, что в один из вечеров, когда подозреваемый находился на объекте один, он употреблял алкоголь. После выпитого мужчине захотелось поездить на экскаваторе.

«Зная где хранятся ключи от транспортного средства, злоумышленник воспользовался ими и завел технику. Мужчина почти сразу потерял управление и съехал в кювет. После чего он позвонил коллегам с сообщением о том, что неизвестные лица угнали экскаватор», – говорится в сообщении.

Приехавшие на место сотрудники компании, где работал подозреваемый прибыли на место, где обнаружили охранника в состоянии алкогольного опьянения, и вызвали для разбирательств правоохранительные органы.

По факту угона экскаватора сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

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