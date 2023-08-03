С погибшим в зоне СВО рядовым Дмитрием Афанасовым простились в Удмуртии

Дмитрий Афанасов. Фото: @aln_s_alex

2 августа в Алнашском районе Удмуртии простились с погибшим в Украине рядовым Дмитрием Афанасовым. Об этом сообщает глава муниципалитета Алексей Семенов.

Медаль «За боевые отличия» и орден Мужества, которыми посмертно наградили военнослужащего, передали его семье. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Региональные власти выразили искренние соболезнования родным и близкими мужчины. Помощь его семье оказывается в полном объеме.

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