Еще один кандидат заявился на конкурс по выбору главы Ижевска

Индивидуальный предприниматель стал седьмым кандидатом на пост главы Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Седьмой кандидат подал свои документы в комиссию на участие в конкурсе на пост главы Ижевска. Соответствующие данные разместили на сайте администрации муниципалитета.

Так, следующим градоначальником Ижевска может стать предприниматель Сергей Андреев 1977 года рождения. Заявку на участие он подал 2 августа.

Таким образом на пост главы города сейчас претендуют уже 7 человек. В их числе сотрудник Концерна «Калашников» Сергей Шишкин, сотрудник компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаил Иванов, предприниматель Айдар Шайбаков, сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, председатель общественной палаты города Александр Бадица и временно безработный Олег Овчинников.

Ранее пост главы города занимал Олег Бекмеметьев, который сложил полномочия еще в мае 2023 года. Сейчас политик находится под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномочиями.

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