50-летнего жителя Удмуртии осудили за мошенничество с получением субсидий

Приговор мужчины в законную силу не вступил Фото: Архив КП

В Малопургинском районе по обвинению в мошенничестве при получении субсидии осудили 50-летнего жителя деревни Карашур. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В октябре 2020 года мужчина руководил коммерческой организацией. Воспользовавшись служебным положением, осужденный подал в республиканские органы власти ложную информацию о своих сотрудниках и таким образом украл из регионального бюджета 75,3 тысячи рублей.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

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