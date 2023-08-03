Машина загорелась в Ижевске из-за оставленного в козырьке мобильного телефона

О наличии пострадавших не сообщается
Фото: Мария Бакланова
2 августа, в 12:30 на улице Баранова в Ижевске загорелся «ВАЗ-21102». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Возгорание началось внутри автомобиля из-за оставленного в козырьке мобильного телефона. Гаджет загорелся, а затем огонь перекинулся и на машину. В результате пламя повредило салон авто на 0,5 кв.м.
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