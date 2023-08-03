Макароны, огурцы и зубные щетки подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

За минувшую неделю в Удмуртии на 2,14 руб. подорожали бананы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 25 по 31 июля в Удмуртии вновь изменились цены на ряд товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю на 25,03 руб. подорожали мясные консервы для детского питания. Также на 5,03 руб. поднялись цены на макароны, на 4,08 руб. – на огурцы и на 2,14 руб. – на бананы.

В то же время на 28,05 руб. снизилась стоимость полукопченой и варено-копченой колбас. На 9,25 руб. подешевели сосиски, на 8,47 руб. – помидоры и на 3,34 руб. – рис. Отметим, что аналитики ведомства рассматривали среднюю цену за килограмм товара.

Из непродовольственных товаров подорожали зубная щетка и зубная паста на 9,5% и 5,1% соответственно. Также на 4,4% поднялась цена на туалетное мыло.

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