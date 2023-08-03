21-летнему жителю Сарапула грозит до 10 лет колонии за кражу продуктов

Подозреваемый в разбое задержан и заключен под стражу
Фото: Мария Бакланова
В Сарапуле в разбойном нападении подозревается 21-летний безработный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Молодой человек пришел в продуктовый магазин, взял с прилавка упаковку конфет и положил ее к себе в сумку. Затем подозреваемый подошел к стеллажу с напитками, взял банку энергетика и выпил ее. После этого мужчина прошел мимо кассы и направился на улицу. Продавец догнал подозреваемого и потребовал оплатить продукты. Тогда молодой человек достал кухонный нож, ответил, что не собирается платить за продукты, и попытался ударить продавца в живот. К счастью, сотруднику магазина удалось увернуться.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему грозит до 10 лет колонии.
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