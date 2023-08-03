Парусная регата пройдет в Ижевске 2 и 3 сентября

Для участников подготовили 8 яхт. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

2 и 3 сентября в Ижевске пройдет парусная регата. Об этом в соцсетях сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. В гонке примут участие 24 команды со всей страны.

«Соревноваться спортсмены будут на 8 килевых яхтах новейшего российского класса МХ700. Более чем 80% их компонентов производится в нашей стране», – отметил политик.

Яхты для соревнований предоставят не только организаторы, но и владельцы из Удмуртии. Зарегистрировать команду для участия можно до 20 августа по ссылке. Мероприятие пройдет полностью за счет спонсоров и партнеров.

Напомним, в первый раз регата прошла в Ижевске в 2022 году. Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту провели на городском пруду в столице региона. О том, как прошло мероприятие «Комсомолка» писала здесь.

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