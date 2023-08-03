61-летний перевозчик опасных грузов из Удмуртии подозревается в коммерческом подкупе

Мужчина дал сотруднику автошколы 16 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

В Якшур-Бодьинском районе в коммерческом подкупе подозревается 61-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина проходил обучение правилам перевозки опасных грузов, но не смог пройти итоговый экзамен. Чтобы получить свидетельство о прохождении подготовки подозреваемый заплатил сотруднику учебного заведения 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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