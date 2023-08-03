Гороскоп на день: 4 августа Овнам придется проявить больше настойчивости в делах, а Девам – в отношениях

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

Для достижения желаемого результата вам потребуется проявить как можно больше настойчивости и терпения. Двигайтесь вперед и не теряйте вашего природного оптимизма. Любые трудности вам по плечу.

Телец

Семейный вечер может быть омрачен. Вы можете ощутить острое чувство тоски и одиночества. Смириться с произошедшим будет непросто. Но вам придется адаптироваться к ситуации.

Близнецы

Удача не всегда будет улыбаться вам. Поэтому не стоит тратить силы и энергию по пустякам. Займитесь тем делом, что принесет вам максимум пользы. Не надо откладывать важные дела на потом.

Рак

Запретные знания всегда сладки, но заплатить за них придется вдвойне. Если вы желаете открыть для себя всю правду этого мира – приготовьтесь. Вам будет дан такой шанс. Но не забывайте о последствиях.

Лев

Хороший день для того, чтобы провести его в компании дорогих и близких людей. Семейное общение поможет вам найти вдохновение. Вам удастся справиться с прокрастинацией и насладиться жизнью.

Дева

Ваша внутренняя сила позволит вам сегодня не потерять деловую хватку и справиться с кознями ваших конкурентов. Держите все под своим контролем. Ошибки недопустимы даже в отношениях.

Весы

Любой риск будет оправдан. Замечательное время для того, чтобы начать новый деловой проект. Будьте готовы принять вызовы, они подарят вам массу новых возможностей.

Скорпион

Вы можете ощутить, что чего-то не хватает. Поиски себя помогут вам лучше раскрыть не только свой, но и внутренний мир ваших близких. Вам удастся увидеть истину, какой бы страшной она ни была.

Стрелец

Откройте свое сердце для любви. Мир готов подарить вам приятный, полный радости день, который закончится для вас вечером теплых воспоминаний. Даже если что-то пойдет не по плану, не расстраивайтесь. Все хорошо. День закончится для вас вкусным ужином и объятиями любимых.

Козерог

Чтобы достичь высоких успехов в работе, вам нужно приложить немало усилий. Но нужно ли это вам? Вполне возможно, что как бы вы ни старались, конечный результат не принесет вам счастья.

Водолей

Отличный день, чтобы заняться саморазвитием. Вы можете обнаружить, что ваш мир меняется к лучшему. Но будьте внимательны, там где есть свет, есть и тьма. Постарайтесь в этот день воздержаться от алкоголя, даже если очень хочется. Сорваться во все тяжкие очень легко.

Рыбы

Сегодня вы почувствуете, что находитесь на правильном пути. Продолжайте двигаться вперед и не забывайте о своих целях. Стабильность во всех сферах жизни вам подарят ваши надежные друзья.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

253 недоношенных младенца выходили в Ижевске в 2023 году

Куратора проекта по ремонту подземки рядом с УдГУ уволили из-за очередного срыва сроков работ

Будет непросто: что ижевчане могут вырастить из семян экзотических фруктов