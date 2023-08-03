Летом жители Удмуртии уделяют просмотру кино на четверть больше времени

Фото: кадр из сериала "Тест на беременность"

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения жителей Удмуртии летом по сравнению с весной и зимой 2023 года.

Летом жители Ижевска увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 25%. Такой рост произошел из-за того, что летом россияне чаще проводят время за городом, в отпусках и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными фильмами и сериалами в первые два летних месяца в регионе стали:

— оригинальный проект KION про врачей "Тест на беременность" (Россия) 16+

— оригинальная драма KION "Обоюдное согласие" (Россия) 18+

— сериал в жанрах драма и боевик «Далекие странники» (Китай) 18+

— драма оригинального производства KION "Хрустальный" 18+

— драма о рынке эскорт-услуг "Жизнь по вызову" (Россия) 18+

Больше чем на треть жители Удмуртии летом стали смотреть российские фильмы и сериалы. Самой популярной актрисой в регионе стала Светлана Иванова – больше всего в этом сезоне ижевчане провели времени за просмотром картин в ролях с этой популярной актрисой.

В летний сезон россияне стали чаще смотреть видеоконтент, особенно выросли в просмотрах многосерийные проекты. Такой формат пользуется большей популярностью именно летом, так как у россиян появилось больше свободного времени.