Лжегазовщик напал на жительницу Ижевска с ножом и украл у нее 86 тысяч рублей

Обвиняемый вернул часть похищенных украшений Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в разбое осудили 58-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

17 марта 2021 года пьяный мужчина проник в квартиру ижевчанки под видом сотрудника газовой службы. Попав на кухню, обвиняемый взял в руки нож, напал на женщину и потребовал отдать ему украшения и деньги.

В результате мужчина нанес потерпевшей поверхностную рану на левом плече, а также ссадины на лице и кровоподтеки на руках. Также он причинил материальный ущерб на общую сумму 86 тысяч рублей. В ведомстве отмечается, что на тот момент у мужчины уже была непогашенная судимость.

Суд признал ижевчанина виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). Ближайшие 8 с половиной лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. В ведомстве отметили, что обвиняемый вернул часть похищенных украшений.

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