«Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями»: врач объяснил, чем опасен резкий перепад температур

В жаркую погоду нужно избегать сквозняков и надевать многослойную одежду Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, чем чреваты для здоровья жара и резкая смена температуры. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта перепад температур опасен в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и др. В жаркую погоду нужно избегать сквозняков и надевать многослойную одежду.

«Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями», — объяснил специалист.

Также врач посоветовал не купаться в водоемах после употребления крепкого алкоголя. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила список предметов, которые помогут вам справиться с жарой без кондиционера.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

253 недоношенных младенца выходили в Ижевске в 2023 году

Куратора проекта по ремонту подземки рядом с УдГУ уволили из-за очередного срыва сроков работ

Будет непросто: что ижевчане могут вырастить из семян экзотических фруктов