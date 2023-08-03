«Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями»: врач объяснил, чем опасен резкий перепад температур

В жаркую погоду нужно избегать сквозняков и надевать многослойную одежду
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, чем чреваты для здоровья жара и резкая смена температуры. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта перепад температур опасен в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и др. В жаркую погоду нужно избегать сквозняков и надевать многослойную одежду.
«Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями», — объяснил специалист.
Также врач посоветовал не купаться в водоемах после употребления крепкого алкоголя. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила список предметов, которые помогут вам справиться с жарой без кондиционера.
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