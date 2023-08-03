Восьмой кандидат подал документы на пост главы Ижевска

На пост главы Ижевска претендуют 8 кандидатов Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 3 августа свои документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал восьмой кандидат. По информации администрации муниципалитета, им стал Сергей Романов.

Новый кандидат родился в 1986 году. Сейчас он находится в статусе временно безработного. За пост главы столицы Удмуртии Романов поборется с предпринимателем Сергеем Андреевым, сотрудником Концерна «Калашников» Сергеем Шишкиным, сотрудником компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаилом Ивановым, предпринимателем Айдаром Шайбаковым, сопредседателем УРРО «Деловая Россия» Юлией Камашевой, председателем общественной палаты города Александром Бадицей и временно безработным Олегом Овчинниковым.

Напомним, конкурс на должность главы пройдет 24 августа. Комиссия оценит презентации всех претендентов, а затем выберет двух финалистов. Именно из них депутаты Гордумы выберут следующего градоначальника.

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