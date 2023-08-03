125 тысяч рублей украли мошенники у 76-летней жительницы Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

125 тысяч рублей украли мошенники у 76-летней жительницы Камбарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На стационарный телефон пенсионерке позвонила неизвестная и представилась внучкой потерпевшей. Голоса мошенницы и реальной родственницы женщины были похожи, и поэтому она поверила. Звонившая заявила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Затем пожилой женщине позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и подтвердил слова так называемой внучки. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности пострадавшей нужно было заплатить деньги. Названную сумму пенсионерка передала молодому человеку, который подъехал к ее дому.

Затем потерпевшая узнала, что ее внучка не попадала в ДТП, и обратилась в полицию. В рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) был найден подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный житель Сарапула. По словам молодого человека, в конце июля в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил работу курьера. Подозреваемый забирал у обманутых пенсионеров деньги, оставлял часть украденного себе, а остальное отправлял куратору. Сейчас стражи порядка устанавливают личности ответственных за преступление лиц.

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