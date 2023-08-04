44-летний житель Ижевска погиб в ДТП в Тюменском районе 3 августа

Пешеход скончался на месте трагедии. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

3 августа, в 22:00 на 163-м км трассы «Курган – Тюмень» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

54-летний водитель Hyundai сбил 44-летнего пешехода, жителя Ижевска. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. По предварительным данным, ижевчанин шел по проезжей части. Водитель автомобиля на момент трагедии возвращался с супругой из Тюмени в Курган.

По информации стражей порядка, ижевчанин приехал в Тюменский район на заработки. Обстоятельства происшествия выясняются.

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