Легковушка сгорела в Удмуртии 3 августа

О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

3 августа, в 20:42 на въезде в СНТ «Нефтяник» в Воткинском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По неизвестной причине загорелся автомобиль Chevrolet Lacetti. Общая площадь пожара составила 8 кв.м. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве отметили, что всего за минувшие дежурные сутки в Удмуртии произошло три пожара.

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