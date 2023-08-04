Каждый восьмой житель Ижевска считает себя интернет-зависимым

46% жителей Ижевска практикуют диджитал-детокс Фото: Мария Бакланова

По данным опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob, 44% жителей Ижевска считают себя зависимыми от интернета.

При этом 56% опрошенных уверены в том, что не страдают зависимостью от гаджетов. Из этого числа 30% скорее убеждены в этом, а 26% – не видят у себя никаких признаков зависимости.

По информации специалистов, чаще от интернета не могут отказаться люди более молодого поколения, – 57% респондентов, страдающих диджитал-зависимостью, младше 34 лет. Также 46% горожан порой отказываются от гаджетов и интернета на некоторое время и устраивают себе детокс. Однако большая часть опрошенных (54%) не могут себе позволить остаться без связи.

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