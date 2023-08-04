Второй этапа покоса травы начался в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске начался второй этапа покоса травы. Об этом на странице ВКонтакте сообщил врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Подрядчик скосит траву на площади 2,2 кв.м на газонах вдоль дорог, а также в зоне пешеходных переходов и треугольниках видимости на выездах с территорий. особое внимание уделяется улицам, где ходит общественный транспорт.

70 сотрудников компании-подрядчика закончат со вторым этапом до конца августа. Третий этап покоса травы пройдет осенью, перед началом зимнего сезона. Напомним, первый этап работ прошел с мая по июнь.

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