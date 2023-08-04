63-летний водитель авто сбил подростка на электросамокате в Ижевске

Пострадавшая не спешилась на пешеходном переходе. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

3 августа, в 14:30 на улице Пушкинская в Ижевске произошло ДТП с электросамокатчицей. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

63-летний пенсионер за рулем «Лады Гранта» сбил 16-летнюю девушку на электросамокате. В ведомстве отмечают, что подросток пересекала нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП девушка получила травмы.

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