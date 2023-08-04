14 росгвардейцам из Удмуртии вручили государственные награды

Глава наградил 14 военнослужащих. Фото: @brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные знаки отличия 14 бойцам Росгвардии по республике. Об этом руководитель региона сообщил в соцсетях.

«Большая честь – вручить госнаграды нашим росгвардейцам за успешное выполнение служебных задач в зоне СВО», – отметил Бречалов.

Фото: @brechalov

Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и медалями Жукова. Бречалов отметил, что сотрудники Росгвардии служат «на ответственных и сложных участках» с самого начала спецоперации.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будет безопасной: лестничный спуск к набережной ижевского пруда приводят в порядок

По 17 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировали в Ижевске

Снова как в тропиках: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии