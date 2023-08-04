«Он уже почти не дышал»: полицейские спасли жизнь мужчине из Можгинского района

Мужчина пострадал от укуса осы Фото: Диля Ахмадишина

Инспекторы ДПС спасли мужчину, который находился в состоянии анафилактического шока. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время работ на приусадебном участке мужчину укусила оса. От яда насекомого у пострадавшего развилась аллергическая реакция, – его шея раздулась, а сам он потерял сознание. Супруга мужчины и их родственник поместили его в машину и направились в больницу, но наткнулись на дорожные работы. К тому времени пострадавший почти не дышал.

Женщина увидела наряд ДПС и попросила полицейских о помощи. Стражи порядка переместили пострадавшего в патрульную машину, включили проблесковые маячки и отвезли мужчину в больницу, где ему помогли специалисты.

«Супружеская пара выразила огромную благодарность дорожным полицейским за оказанную помощь. По их словам, мужчина остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи», – отметили в пресс-службе ведомства.

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