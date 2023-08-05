50-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконное хранение патронов

Приговор в законную силу не вступил Фото: Архив КП

В Балезинском районе по обвинению в незаконном хранении боеприпасов осудили 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

В 2022 году мужчина отправился с металлоискателем на территорию бывшей воинской части в поселке Балезино и обнаружил там 6 пригодных для стрельбы патронов. Опасную находку мужчина принес домой и положил в сундук, где хранилась одежда. В апреле 2023 года мужчина надел куртку, в кармане которой находились патроны, и отправился с другом в поездку. В машине осужденный переложил патроны в карман двери. В ходе осмотра на железнодорожной станции стражи порядка обнаружили патроны и изъяли их.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ограничил его свободу на полгода. Приговор в законную силу не вступил.

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