Погода в Ижевске на день: 5 августа ожидаются грозы и жара до +30 градусов

Ижевск летом
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 5 августа.
По прогнозам удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +28…+30°С. Ожидается переменная облачность, утром местами туман. Днем возможны грозы.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
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