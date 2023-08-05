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НовостиОбщество5 августа 2023 4:20

Погода в Ижевске на день: 5 августа ожидаются грозы и жара до +30 градусов

Традиционный прогноз погоды
Источник:kp.ru
Ижевск летом

Ижевск летом

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 5 августа.

По прогнозам удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +28…+30°С. Ожидается переменная облачность, утром местами туман. Днем возможны грозы.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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