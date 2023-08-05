7 партий молока изъяли из оборота в Удмуртии

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Сразу 7 партий молочной продукции общим весом в почти 25 кг изъяли из оборота в Удмуртии. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Причина – истечение срока годности, несоответствие по показателям фальсификации, нарушения условий хранения.

За 6 месяцев этого года исследовано более 1700 проб молока и молочной продукции на соответствие требований техрегламента Таможенного Союза. В молоке, твороге, сметане, сыре, йогурте нашли повышенное число бактерий группы кишечной палочки.

Кроме этого, 2 пробы молочной продукции не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям фальсификации – это творог от производителя ООО «Дабров и К» в Можгинском районе и сгущенное молоко от производителя ООО «Назаровское молоко» Красноярского края.

В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 12 нарушений, среди которых несоответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, отсутствие сопроводительных документов на продукцию и др.

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