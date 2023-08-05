Гороскоп на день: 6 августа Тельцам стоит пересмотреть свои отношения, а Рыбам не нужно торопить события

Фото: Маша Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 6 августа.

Овен

День хорошо начать с бьюти процедур, которые окажутся весьма удачными. Будьте внимательны с финансовыми тратами, не позволяйте себе лишних покупок, которые все равно не принесут вам счастья.

Телец

Тельцам стоит обратить особое внимание на сферу отношений. Пересмотрите свои взгляды на окружающих вас людей. Возможно, те, кто сейчас рядом, совсем не те, кто вам нужен!

Близнецы

Близнецам стоит держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации. Лучше проводить это время с родными людьми – вашим близким не хватает вашего внимания.

Рак

Ракам нужно начать заниматься вопросами предстоящего отдыха. Подумайте о том, что вы никогда не делали и просто рискните.

Лев

Неужели вам так трудно довериться миру? Ведь он так дружелюбно настроен по отношению к вам. Успокойтесь и плывите по течению любви и принятия.

Дева

У Дев сейчас наступает идеальное время для избавления от старого и уже ненужного. Проведите ревизию как в гардеробе, так и в отношениях. Возможно, старые привычки тоже стоит менять.

Весы

Весы сейчас на пике становления новой и неизведанной жизни. Будьте спокойны: у вас все будет получаться. Просто доверяйте своей интуиции.

Скорпион

У Скорпионов благоприятное время для поездок и крупного шоппинга. А чтобы оставаться в тонусе, не отказывайтесь от прогулок: лени сейчас не место в вашей жизни.

Стрелец

Стрельцам в этот день может не везти. Поэтому лучше провести его в спокойной домашней обстановке. Избегайте мест с большим скоплением людей, будьте внимательны за рулем автомобиля.

Козерог

Из-за накопившейся усталости Козероги могут срываться на окружающих. Лучше этого не делать – ссоры этого дня будут долго напоминать о себе. Будьте как можно спокойнее и уравновешеннее.

Водолей

Водолеям необходимо прислушиваться к внутреннему голосу. Если разум подсказывает, казалось бы, правильный вариант, то попробуйте довериться интуиции — она вас не подведет.

Рыбы

Этот день Рыбам стоит посвятить домашним хлопотам. Порядок в жилище придаст мыслям представителей этого знака гороскопа верное направление. Не стоит торопить события.

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