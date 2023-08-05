Более 2 млн рублей лишился житель Ижевска при покупке квартиры в Турции

Фото: архив КП
Житель Ижевска стал жертвой мошенников из Турции. Его обманули при покупке квартиры, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В октябре прошлого года 51-летний ижевчанин решил купить себе квартиру в Турции. Зашел на сайт бесплатных объявлений, нашел подходящую квартирку и связался с агентством, которое продавало эту недвижимость. Мужчину пригласили на осмотр квартиры. Он внес предоплату и отправился в Турцию.
На солнечном берегу все было идеально: ижевчанину представители агентства показали его будущую недвижимость и заключили соответствующий договор. А потом он оплатил всю оставшуюся сумму.
После этой встречи все изменилось: риелторы перестали отвечать на звонки.
Ижевчанин прибыл на родину и вновь попытался дозвониться до офиса агентства. Но риелторы заблокировали его телефонный номер. Только тогда мужчина понял, что его на 2,1 млн рублей «развели» мошенники. Он пошел в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к совершению этого преступления.
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