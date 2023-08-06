Погода на день в Ижевске: 6 августа ожидается до +29 градусов

Ожидается жаркий летний день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 6 августа. Надеемся, вы хорошо отдохнете в последний выходной. А «Комсомолка» начнет его с традиционного прогноза погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +27…+29 градусов. Без осадков, на небе переменная облачность. Ветер северо-западный, 8–13 м/с.

По предварительному прогнозу, следующая неделя окажется жаркой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на день: 6 августа Тельцам стоит пересмотреть свои отношения, а Рыбам не нужно торопить события

Педиатр, хирург, окулист и невролог: какие обследования нужно пройти ребенку перед 1 сентября

Растерзанный, но величественный: история Свято-Михайловского собора Ижевска