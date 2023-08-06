Троллейбусы не идут по ул. Петрова в Ижевске

Троллейбусы некоторых маршрутов перенаправили Фото: Архив КП

В Ижевске нет движения троллейбусов №7, 10 и 14. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Маршруты перенаправили:

– 7 маршрут: Центр – ул. Пушкинская – ул. Дзержинского – Автозавод;

– 10 маршрут: Пос. Машиностроителей – ул. К. Либкнехта – ул. Орджоникидзе – ул. Молодёжная;

– 14 маршрут: Ул. К. Герда – ул. К. Либкнехта – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – Автозавод.

UPD: движение восстановлено.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Из-за короткого замыкания произошел пожар в квартире в Удмуртии

Водопровод на улице Фалалеева реконструируют в Ижевске

9-классник из Ижевска по интернету обманул жительницу Саратовской области