Троллейбусы не идут по ул. Петрова в Ижевске

Троллейбусы некоторых маршрутов перенаправили
Фото: Архив КП
В Ижевске нет движения троллейбусов №7, 10 и 14. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Маршруты перенаправили:
– 7 маршрут: Центр – ул. Пушкинская – ул. Дзержинского – Автозавод;
– 10 маршрут: Пос. Машиностроителей – ул. К. Либкнехта – ул. Орджоникидзе – ул. Молодёжная;
– 14 маршрут: Ул. К. Герда – ул. К. Либкнехта – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – Автозавод.
UPD: движение восстановлено.
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