51-летний житель Ижевска потерял 2 млн рублей при покупке квартиры в Турции

Мужчина подписал договор о покупке квартиры, заплатил, и остался ни с чем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

51-летний житель Ижевска лишился 2,1 млн рублей при покупке квартиры в Турции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевчанин искал недвижимость на сайте бесплатных объявлений еще в октябре 2022 года. Так он связался с агентством недвижимости. Потерпевший внес предоплату и отправился в Турцию на осмотр жилья.

Он побывал в будущей квартире, доплатил оставшуюся сумму и заключил договор. После этого мужчина вновь попытался связаться с агентами, но те пропали.

В родном городе ижевчанин вновь попробовал связаться с офисом агентства, но безуспешно. Его телефонный номер оказался заблокирован. Так мужчина понял, что попался на удочку мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленников ищут.

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