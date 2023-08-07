Мужчина погиб при купании в реке Кама В Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Удмуртии около деревни Сухарево в Каракулинском районе погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Как рассказали очевидцы, он нырнул и не вынырнул. На поверхность достали его тело.

В МЧС настоятельно советуют не совмещать отдых у воды с купанием.

Напомним, в Каракулинском районе накануне спасли четырех человек, которые совершали маневр на лодке. Плавательное средство перевернулось.

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