Дорогу до микрорайона Пасечный в Ижевске покрыли щебнем

Фото: страница Николая Швецова

В Ижевске по проезду 2-му Ручейному, который ведет к району Пасчечный, отсыпали дорогу щебнем и укрепили асфальтовой крошкой. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Гордумы Николай Швецов.

«На протяжении многих лет жители микрорайона, в том числе многодетные семьи, добирались до своих земельных участков по грунтовой дороге, которая регулярно превращалась в топи не только по весне, но и во время дождей ввиду болотистой местности», – рассказал депутат.

В прошлом году на участке частично вырубили деревья, а в этом закончили строить дорогу. На протяжении 450 метров появился щебень.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Очевидец спас 4 человек из опрокинувшейся лодки в Каракулинском районе Удмуртии

36-летнего жителя Удмуртии осудят за убийство односельчанина

Движение транспорта ограничат у строения №2 по ул. 9-й Подлесной в Ижевске