Спасатели Ижевска вынесли из горящей квартиры кота

Котик остался жив. Фото: @pssur

6 августа сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии спасли кота, который застрял в загоревшейся квартире в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Квартира загорелась, когда хозяева дома отсутствовали. Спасатели и пожарные открыли дверь и наткнулись на питомца, который лежал без сознания у самого порога.

«Первым делом вытащили кота на свежий воздух. Далее провели искусственную вентиляцию легких, давали сжатый воздух. Откачали, живой», – рассказал спасатель Бабин Кирилл.

По словам специалистов, возгорание началось на балконе. О причинах произошедшего не сообщается.

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